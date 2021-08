Base Carolina Rodrigues reforça basquetebol feminino do Benfica

Carolina Rodrigues, de 22 anos, elogiou o projeto da equipa feminina de basquetebol do clube e mostrou-se entusiasmada para o arranque da temporada, na qual o Benfica vai defender o título nacional.



"O projeto da equipa, a evolução que o clube tem tido no feminino e o investimento que está a fazer ao nível da equipa sénior, assim como o plantel, que é espetacular, e o treinador [Eugénio Rodrigues], com quem já trabalhei anteriormente. Todos estes fatores conduziram a que aceitasse a proposta, porque era de facto muito apelativa. Vai ser bom para mim e espero que também seja para a equipa", disse Carolina Rodrigues, ao sítio do clube na Internet.



A jogadora traçou as metas para a temporada: "A nível pessoal, passará por ajudar a equipa a atingir os objetivos propostos no início da época e evoluir. A nível coletivo, títulos!"