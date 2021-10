Basquetebol. Benfica alcança primeiro triunfo na Taça da Europa

No Pavilhão Fidelidade, o primeiro e o terceiro parciais foram cruciais para os encarnados que se impuseram com diferenças superiores a 10 pontos, por 23-13 e 26-9, respetivamente.



O segundo parcial foi aquele em que o equilíbrio foi evidente, verificando-se uma igualdade 20-20, que não colocou em causa a superioridade encarnada no encontro, fechado com um quarto e último parcial (27-14) mais relaxado, no qual os russos aproveitaram para encurtar distâncias.



No lado do Benfica, Aaron Broussard terminou o encontro com 13 pontos, sete ressaltos e oito assistências, enquanto Marcel Ponitka foi o melhor no lado adversário, com apenas menos um ponto do que o base das "águias", o mesmo número de ressaltos e ainda três assistências.



José Barbosa, com 14 pontos, e Travis Munnings, com 16, foram os outros dois benfiquistas que estiveram em bom plano na equipa portuguesa.



Na próxima jornada, agendada para 27 outubro, o clube lisboeta visita o pavilhão do Opava, da República Checa.