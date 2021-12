Basquetebol. Benfica perde com o Trefl Sopot na Taça da Europa

Os encarnados chegaram ao intervalo no pavilhão da Luz com uma desvantagem de cinco pontos (15-19 e 17-18 nos dois primeiros períodos) e, apesar da boa réplica no terceiro período (18-20), viram a formação polaca dilatar a vantagem no último período do encontro (17-22) e levar a vitória.

Primeiro quarto muito equilibrado e com poucos pontos marcados, com a falta de eficácia no lançamento a reinar. Ao cabo dos primeiros dez minutos, 14-19, cinco pontos favoráveis à formação polaca. Norberto Alves falou com os jogadores na pausa, mas as águias estavam em noite de pouca inspiração, com os erros a sucederem-se e a bola a teimar em não entrar no cesto. Os forasteiros aproveitaram para dilatar, mas nos últimos minutos antes do intervalo José Barbosa deu o mote, o Benfica reagiu e o marcador cifrou-se em 32-37.





No recomeço a toada manteve-se. Com uma defesa muito inteligente, a equipa da Polónia cortava todos os caminhos às águias, com os encarnados a sentirem enorme dificuldade em colocar o seu jogo em quadra. À entrada para os derradeiros dez minutos do desafio, diferença de sete pontos: 50-57.



O Benfica nunca desistiu, esteve sempre dentro da discussão do jogo mas a noite foi de desinspiração e ineficácia.



Na próxima jornada do grupo K da FIBA Europe Cup vai haver dérbi, com Benfica e Sporting a defrontarem-se na partida da 3.ª jornada, um duelo agendado para o dia 11 de janeiro de 2022.