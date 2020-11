Benfica alcança empate nos descontos com golo de Darwin Núñez

Dois autogolos alteraram o marcador até ao minuto 25, momento em que o Rangers passou a vencer por 2-1, através de um golo de Kamara, e minutos depois da expulsão de Otamendi.



O 3-1 para os escoceses chegou após o intervalo, por Alfredo Morelos.



O jogo animou aos 75’ quando Rafa reduziu para 2-3, mas o Rangers esteve confiante e ia conservando a posse de bola.





No entanto, aos 91', o Benfica alcançou o empate com um golo do inevitável Darwin Núñez



Com este empate, Benfica e a equipa de Glasgow continuam com os mesmos pontos no topo do Grupo D da Liga Europa, ambos com 7 pontos conquistados, mais quatro do que o Lech Poznan, que hoje venceu o Standard Liège (3-1), que ainda não pontuou.