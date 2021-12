Benfica anula treino da manhã e passa-o para a tarde sem Jorge Jesus

Em síntese, a corda partiu antes de novo clássico de quinta-feira. Jesus deixa Benfica, Veríssimo assumirá o comando de forma interina.





O treinador chegou às 11h50 ao Seixal para começar a preparar o jogo de quinta-feira no Dragão.







O ambiente de tensão levou o técnico a pedir a saída.







O afastamento de Pizzi do primeiro treino após o clássico do FC Porto para a Taça de Portugal tinha sido uma das poucas informações confirmadas por parte de algumas fontes internas do Benfica.





O treinador já não deu o treino no seguimento do caso que envolveu o internacional português.







Já esta manhã o Benfica propôs a rescisão de contrato ao treinador estando o mesmo, depois de aceitar, a analisar a forma como será selado o "divórcio".





Luís Miguel Henriques, advogado de Jorge Jesus, já se encontra no Seixal. O treinador está reunido com Rui Costa.



A rescisão do contrato pode acontecer ainda esta terça-feira. O técnico não quer indemnização. Só continuar a receber até ter clube.





Quando estava concentrado com a equipa B numa unidade hoteleira do Norte, onde os encarnados vão defrontar na noite desta terça-feira o Feirense em Santa Maria da Feira a contar para a 16.ª jornada da Segunda Liga (num encontro que juntava os dois primeiros classificados do segundo escalão nacional), Nelson Veríssimo foi chamado para cumprir nova “missão” no plantel principal, à semelhança do que tinha feito no final da temporada de 2019/20 quando Bruno Lage foi dispensado antes da chegada de… Jorge Jesus.



Em paralelo, Rui Costa continua a preparar um plano B para o futuro do Benfica.







A eventual saída de Jorge Jesus acontece cinco dias depois da derrota em casa do FC Porto (3-0), nos oitavos de final da Taça de Portugal, e numa altura em que os encarnados são terceiros classificados da I Liga, a quatro pontos de dragões e Sporting.