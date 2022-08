Benfica anuncia renovação do contrato com andebolista espanhol Arnau García

“Queremos ganhar títulos, sobretudo queremos ganhar o campeonato nacional e tentar voltar a fazer história na Liga Europeia”, referiu Arnau García, feliz pelo “voto de confiança” que recebeu do clube, em declarações à televisão do Benfica (BTV).



No passado dia 29 de março, o jogador lesionou-se durante a segunda parte do jogo da 1.ª mão dos oitavos de final da Liga Europeia, diante do Toulouse, um momento complicado que não esquece: “Estou muito grato ao Benfica. É um clube para continuar a crescer, com condições ótimas. Estou muito contente por poder continuar a defender o ‘Manto Sagrado’. Vou tentar recuperar o mais rápido possível para ajudar a equipa a fazer uma boa época”.



Prestes a iniciar a terceira época de águia ao peito, Arnau García considera estar já adaptado à realidade do país e incita os adeptos encarnados a apoiarem as todas as equipas de andebol do clube, masculinas e femininas.