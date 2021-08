Benfica arranca I Liga em Moreira de Cónegos

Depois da moralizadora vitória em casa dos russos do Spartak Moscovo na quarta-feira, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos campeões, os 'encarnados' viram-se para o campeonato, que pretendem corra bem melhor do que na temporada passada, o qual concluiram no terceiro posto.



Pela frente surge um Moreirense habituado a complicar a vida aos 'grandes' do futebol português, principalmente quando atua na condiçao de visitado.



Além do Moreirense-Benfica, disputam-se hoje mais dois jogos desta ronda inaugural do campeonato, com destaque para a deslocação do Sporting de Braga à Madeira para defrontar o Marítimo, enquanto, no outro jogo, o Arouca recebe o Estoril Ptaia, duas equipas que subira de divisão.



Na sexta-feira, o campeão nacional Sporting iniciou da melhor maneira a defesa do título, ao receber e vencer o Vizela por 3-0.