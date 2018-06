Benfica avança com "queixa crime" contra Sporting por "grave difamação"

Lusa Comentários 04 Jun, 2018, 20:08 | Benfica

"A Sport Lisboa e Benfica -- Futebol, SAD informa que avançará com uma queixa-crime por grave difamação e denúncia caluniosa contra a Sporting Clube de Portugal -- Futebol, SAD, a propósito de um suposto aliciamento e assédio ilegal feito a jogadores daquele clube e cujo fundamento resulta de um simples comentário de um ex-quadro do Sporting num programa desportivo", escreveu o clube da Luz, em comunicado.

Ainda segundo o Benfica, "a inusitada situação só se pode explicar pelo conjunto de ocorrências que são do conhecimento público, mas não iliba os seus responsáveis pelas levianas e graves difamações".

O comunicado da SAD do Benfica acontece em resposta a um primeiro comunicado da SAD do Sporting, que anunciou a intenção de avançar com uma "ação em tribunal, e também com uma participação à FIFA", contra os `encarnados`, por "assédio ilegal" a futebolistas do clube de Alvalade.

"A Sporting Clube de Portugal -- Futebol, SAD vai avançar com uma ação em tribunal, e também com uma participação à FIFA, contra a Sport Lisboa e Benfica, SAD, devido ao assédio ilegal e contra todas as normas em vigor, feito a jogadores do Sporting", diz o comunicado dos `leões`.

Assinado por Fernando Correia, porta-voz do presidente, da Comissão Executiva da SAD e do Conselho Diretivo do Sporting, o comunicado explica que o assédio foi confirmado "na noite de ontem (domingo) por Octávio Machado", que, como conhecedor dos factos, "será arrolado como testemunha".

Em declarações à CMTV, no domingo, Octávio Machado, ex-treinador e dirigente `leonino`, afirmou que houve "assédio" por parte do Benfica, mais precisamente uma "tentativa de saber se essa possibilidade era viável" e "o Rui disse que não".

A sondagem do Benfica terá sido feita depois de Rui Patrício rescindir contrato com o Sporting alegando "justa causa", o que aconteceu após ter falhado a transferência do guarda-redes titular da seleção portuguesa para o Wolverhampton.