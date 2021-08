Benfica B goleia candidato Nacional na estreia da II Liga de futebol

Na partida que marcou o regresso do público ao Benfica Futebol Campus, os adeptos, depois de aplaudirem o presidente Rui Costa à sua chegada à bancada, não demoraram muito tempo a celebrar os golos, uma vez que Vukotic e Henrique Araújo, ainda antes dos 20 minutos, já tinham colocado o marcador em 2-0.



Com João Ferreira e Paulo Bernardo, atletas que fizeram a pré-época na equipa principal das ‘águias’ no onze inicial, os anfitriões tiveram uma entrada forte perante um oponente que nunca mostrou argumentos para discutir o resultado.



Na primeira vez que chegou com perigo à baliza de Vagner, aos 12 minutos, o Benfica B chegou ao 1-0 por intermédio de Vukotic, que finalizou de cabeça, após cruzamento de Rafael Rodrigues.



O conjunto treinado por Nélson Veríssimo manteve a pressão sobre os madeirenses e, depois de uma perdida de Umaro Embaló aos 19 minutos, ampliou a vantagem por Henrique Araújo que aproveitou uma defesa incompleta de Vagner a remate de Vukotic para encostar para o 2-0.



Sem capacidade para reagir à desvantagem, os comandados de Costinha sofreram ainda antes do intervalo o 3-0. Na sequência de um livre no flanco esquerdo, a defesa madeirense não consegue tirar a bola da zona de perigo e João Ferreira, aos 45+3, aproveitou para inscrever o seu nome na lista de marcadores.



No arranque do segundo tempo, o Benfica B deitou por terra as esperanças dos insulares, que tinham lançado no jogo Alhassan e Bruno Gomes, em reentrar na discussão do jogo. Logo aos 47 minutos, Umaro Embaló ficou em posição privilegiada no interior da área e rematou cruzado para o 4-0.



Apesar de uma ténue reação do Nacional, que chegou a acercar-se com perigo da baliza defendida por Samuel Soares, só o Benfica B conseguiu mexer nas contas do marcador até ao final ao chegar ao 5-0, aos 90+2, por Luís Lopes. O avançado, que aos 87 minutos tinha substituído Henrique Araújo, encarregou-se de cobrar a grande penalidade depois de o próprio ter sido derrubado no interior da área.



Com o resultado de hoje no Seixal, o Benfica B ocupa a primeira posição da tabela classificativa, com três pontos, os mesmos que Rio Ave, Mafra, Sporting da Covilhã, Académico de Viseu e Penafiel, enquanto o Nacional está na última posição com zero pontos.







Jogo no Benfica Futebol Campus, no Seixal.



Benfica B – Nacional, 5-0.



Ao intervalo: 3-0.



Marcadores:



1-0, Vukotic, 12 minutos.



2-0, Henrique Araújo, 19.



3-0, João Ferreira. 45+3.



4-0, Umaro Embaló, 47.



5-0, Luís Lopes, 90+2 (grande penalidade).



Equipas:



- Benfica B: Samuel Soares, João Ferreira, Pedro Álvaro (Miguel Nóbrega, 64), Pedro Ganchas, Rafael Rodrigues (Tiago Araújo, 64), Vukotic, Rafael Brito, Umaro Embaló, Paulo Bernardo (Martim Neto, 83), Henrique Araújo (Luís Lopes, 88) e Samu (Jair Tavares, 83).



(Suplentes: Carlos Santos, Luís Lopes, Jair Tavares, Diogo Capitão, Miguel Nóbrega, Filipe Cruz, Cher Ndour, Martim Neto e Tiago Araújo).



Treinador: Nélson Veríssimo.



- Nacional: Vagner, Rúben Freitas, Júlio César, Rafael Vieira, José Gomes, Danilovic (Alhassan, 45), Vítor Gonçalves, Francisco Ramos (Rouai, 69), André Sousa (Bruno Gomes, 45), Marco Matias (João Camacho, 78) e Dudu (Chaby, 87).



(Suplentes: António Filipe, Alhassan, João Camacho, Bruno Gomes, Chaby, Rui Correia, Jota e Rouai).



Treinador: Costinha.



Árbitro: Flávio Lima (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Júlio César (45+2), Umaro Embaló (75) e Rafael Brito (86).



Assistência: Cerca de 600 espetadortes.