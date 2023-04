Benfica bate Esgueira e apura-se para final da Liga feminina de basquetebol

As 'encarnadas', que ao intervalo venciam já por 42-30, asseguraram pela terceira vez consecutiva a presença na final do campeonato, na qual vão tentar igualmente conquistar o terceiro troféu consecutivo, depois de já terem vencido o primeiro jogo em casa do Esgueira por 69-53.



Na final, o Benfica vai defrontar o GDESSA Barreiro, que, na sua eliminatória, superou em dois jogos o Sportiva Azorishotels, com vitórias por 67-64 no primeiro jogo e 71-61 no segundo.



Os dois conjuntos procuram alcançar o terceiro troféu na competição, com as 'encarnadas a terem alcançado os seus dois triunfos nas duas últimas edições, enquanto o GDESSA foi campeão em 2016/17 e 2006/07, num palmarés liderado pelo CAB Madeira, com cinco vitórias.