O Benfica, campeão nacional em título, conquistou hoje pela oitava vez a Supertaça feminina de râguebi, ao bater o Sporting por 24-5, em encontro disputado no CAR do Jamor, em Oeiras, Lisboa.

As ‘encarnadas’, comandadas por André Aquino já lideravam ao intervalo por 19-0.



Na segunda metade, o Benfica ainda aumentou para 24-0, com o seu quarto ensaio no encontro, enquanto as ‘leoas’ reduziram aos 72 minutos.