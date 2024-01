Benfica campeão nacional feminino de râguebi

Ao intervalo, as encarnadas já venciam por 12-0, com ensaios de Facínia Santo (15 minutos) e Inês Figueiredo (35), o primeiro dos quais transformado por Cátia João, que somou ainda uma penalidade (56), já na segunda parte.O marcador foi fechado perto do final com toques de meta de Laura Luz (77) e de Inês Marques (80), que confirmaram o regresso das "águias" aos títulos de campeãs nacionais, oito anos após a última conquista, em 2015/16.As benfiquistas chegaram à final invictas, após vencerem a fase regular e deixarem para trás, nas meias-finais, a equipa mista Bairrada/Tondela, com triunfos por 44-7 (casa) e 31-14 (fora).Já as sportinguistas terminaram a fase regular em terceiro lugar, mas superaram o "consórcio" Sport CP/CRAV nas meias-finais, com uma derrota por 12-10 (fora) e uma vitória por 24-20 (casa).Com o triunfo de domingo, o Benfica passa a somar nove títulos nacionais e evitou ser apanhado na liderança do historial da competição pelo Sporting, que soma sete títulos.