Benfica "cilindra" CSM Oradea na Taça da Europa

Com este êxito os encarnados voltam a alimentar o sonho do apuramento, numa competição em que apenas os dois primeiros avançam para a segunda fase.



Depois de um primeiro período muito equilibrado, com lideranças alternadas e que terminou empatado 17-17, o Benfica praticamente resolveu o desafio no segundo parcial, ao impor um 33-11, que deixou o resultado em 50-28 ao intervalo, 22 pontos de avanço.



Nesta fase, tudo saía bem ao conjunto português, liderado pela eficácia de Frank Gaines, já contabilizava 20 pontos, enquanto os romenos, que tinham vencido 83-77 em Alvalade, frente ao Sporting, falhavam em todos os setores.



Com o vencedor aparentemente decidido, os romenos reentraram fortes no encontro e aproximaram-se para 14 pontos (54-40), contudo, logo os lisboetas reagiram e até aumentaram as distâncias, partindo para o decisivo parcial com vantagem de 27 pontos, 72-45.



Depois de ter perdido na Roménia por 12 pontos, o êxito do Benfica, por 37 pontos, permite-lhe ter vantagem no confronto direto.



Frank Gaines, com 26 pontos, foi o melhor marcador e Alex Gavrilovic, com 17, foi o mais esclarecido dos romenos.



O Benfica ascendeu provisoriamente ao segundo lugar, com os mesmos cinco pontos do CSM Oradea, a dois do líder Sporting, e com mais um do que os polacos do Trefl Sopot: as duas equipas portuguesas somam quatro partidas disputadas, enquanto os rivais contabilizam somente três.



Em 2 de fevereiro, o Benfica visita o Trefl Sopot, na Polónia, concluindo o apuramento uma semana mais tarde, no dia 9, em Alvalade.