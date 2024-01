Benfica com tolerância zero frente ao Estrela

Os encarnados, atuais segundos classificados, visitam o 14.º classificado.





As "águias" venceram o jogo da primeira volta por 2-0, e sabem que, para não deixar o Sporting fugir na liderança do campeonato, só a vitória interessa.





O Benfica encontra-se na melhor fase da época: não perdem há 14 jogos, somam oito vitórias nos últimos nove jogos – pese embora a eliminação nas grandes penalidades frente ao Estoril na meia-final da Taça da Liga, o jogo acabou empatado no tempo regulamentar –, e apenas uma derrota nos últimos 18 jogos.



Haverá alguma expetativa em relação à possível utilização e até titularidade dos reforços que chegaram neste inverno.





Por outro lado, Roger Schmidt confirmou que Alexander Bah está de volta aos convocados, recuperado da lesão que o afastou dos relvados por três meses. Terá o dinamarquês direito a minutos? Petar Musa é outra incógnita: com grande concorrência no ataque e associado a uma transferência ainda nesta janela de mercado, este pode ser o seu último jogo com o emblema do Benfica ao peito.







Tricolores prometem dar tudo





O Estrela da Amadora vai entrar em campo determinado a vencer os encarnados, quase 24 anos depois da última vitória.





Os tricolores subiram à primeira divisão esta época e, com 18 pontos e atualmente em 14.º lugar, não se pode dizer que a época esteja a correr mal, face às circunstâncias. No entanto, a equipa treinada por Sérgio Vieira atravessa, neste momento, a pior série da época: vai em cinco jogos sem vencer, sendo que, nos últimos dez jogos, tem apenas uma vitória e cinco derrotas.



A equipa da Reboleira já recebeu dois reforços este mês - Leonel Bucca e Rodrigo Pinho -, e Sérgio Vieira pode ainda contar com a chegada de mais alguns nomes.







Sérgio Vieira, treinador do Estrela da Amadora, disse na antevisão do encontro: "Vamos tentar (pontuar). É importante que seja dito, porque não foi só no jogo do Estádio da Luz (que jogámos bem); foi em Alvalade, onde lutámos pela vitória até ao fim e tivemos circunstâncias que nos penalizaram, aqui no José Gomes lutámos até ao último segundo e tivemos oportunidades para vencer o FC Porto".