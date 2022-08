Benfica "confiante" para ronda preliminar da Liga dos Campeões feminina

O jogo, marcado para as 11:00 de Lisboa na cidade neerlandesa de Enschede, que recebe esta fase da prova europeia de clubes, oporá as comandadas de Filipa Patão a uma equipa do Kosovo sobre quem, admitiu a técnica, há muito “desconhecimento” sobre a sua valia.



“As referências que temos são de há muito tempo. Vamos apanhar a questão do inesperado, mas temos trabalhado a pensar mais no que são os nossos comportamentos e dinâmicas do que propriamente no adversário”, confessou, citada pelo clube em nota publicada no sítio oficial na Internet.



Em caso de triunfo sobre o Hajvalia, as bicampeãs nacionais disputarão, mais tarde, a final da ronda 1 contra as neerlandesas do Twente, anfitriãs desta fase da prova, ou o Agarista, da Moldova, estando em jogo no domingo o acesso à fase 2, esta de acesso à fase de grupos.



“Temos de pensar mais à frente e a forma de o fazer é, nos Países Baixos, assistir e tirar imagens do jogo do Twente”, admitiu, confiante na passagem de ‘encarnadas’ e neerlandesas, Filipa Patão.



Para já, o objetivo é “mostrar do que o Benfica é feito”, mesmo que antecipe “dificuldades” na meia-final e numa possível final, liderando um plantel que “está bem, focado e unido”.



