Benfica confirma Rúben Dias no Manchester City por 68 milhões

No comunicado do Benfica enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Benfica informa que "chegou a acordo com o Manchester City para a alienação da totalidade dos direitos do jogador Rúben Dias", uma informação que confirma o que muito já se tinha dito, faltava apenas conhecer as verbas em causa. Os 68 milhões podem atingir os 71,6 consoante os objetivos alcançados e negociados."A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a acordo com o Manchester City para a alienação da totalidade dos direitos do jogador Rúben Dias, pelo montante de € 68.000.000 (sessenta e oito milhões de euros), acrescido de um valor adicional de € 3.600.000 (três milhões e seiscentos mil euros), dependente da concretização de objetivos relacionados com a performance desportiva do Manchester City.Mais se informa que o referido acordo está dependente da celebração de contrato de trabalho desportivo do jogador com o Manchester City", diz o comunicado da Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD.