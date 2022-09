Benfica conhece adversários na Super Globo de andebol

O sorteio realizado em Montreux, na Suíça, colocou os encarnados, vencedores da Liga Europeia de 2021/22, no Grupo B da 15.ª edição da prova.



A formação comandada por Chema Rodriguez está na prova por convite (wild card), tal como o Kilce, da Polónia.



O Grupo A será liderado pelos alemães do Magdeburgo, campeões em título e finalistas vencidos face aos encarnados da Liga Europeia, que terão como adversários os australianos do Sydney University e os sauditas do Al-Khaleej.



Por seu lado, o Grupo C tem também um conjunto europeu, o Kielce, acompanhado pelos brasileiros do HC Taubaté e o Al Kuwait.



No Grupo D, está o campeonato europeu e espanhol FC Barcelona e ainda o Club Ministros, do México, e o Esperance de Tunis, da Tunísia.



Os vencedores de cada uma dos quatro grupos seguem para as meias-finais, marcadas para 22 de outubro, um dia antes da final.