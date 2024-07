Benfica conquista Taça de Portugal feminina de hóquei pela 10.ª vez consecutiva

Sofia Moncóvio (oito minutos), Raquel Santos (nove) e Cata Flores (17) marcaram os tentos do conjunto comandado por Paulo Almeida, enquanto Maca Ramos (19), de grande penalidade, e Ana Gregório (24) reduziram para as derrotadas.

As `encarnadas`, que já haviam somado o 11.º título seguido de campeãs nacionais, reforçaram a liderança do ranking da prova, com 10 troféus, contra sete do CD Nortecoope.