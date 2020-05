Benfica "convida" adeptos a encherem o estádio da Luz com cachecóis

Com o regresso da I Liga, suspensa em março devido à pandemia da covid-19, mas à porta fechada, o campeão português quer preencher as bancadas da Luz com os adereços dos adeptos, numa iniciativa a que o clube deu o nome ‘não baixamos os braços’.



“A iniciativa […] visa cobrir todo o estádio com milhares de cachecóis enviados por sócios, replicando o arrepiante momento em que é cantado o hino do clube”, indica o Benfica na sua página oficial na internet.



No spot promocional, os futebolistas Jota, Samaris, Grimaldo, Chiquinho e Vinicius convidam os sócios a entregarem os seus cachecóis, nas lojas oficiais, nas casas do Benfica ou por correio.



“Nunca imaginámos jogar com o nosso estádio vazio, sem a paixão dos nossos adeptos, que desde o primeiro dia são a força que nos carrega e que nos leva a conseguir o que muitos achavam impossível. Não podemos contar com a vossa presença, mas não abdicamos da vossa força. Dos mais velhos, aos mais novos, contamos com a energia de todos”, referem os jogadores.



O Benfica diz ainda que esta iniciativa será perpetuada no final do campeonato, com uma instalação permanente em que serão utilizados os cachecóis recebidos, no que diz ser um contributo para “ajudar a equipa a alcançar o 38 [título nacional]”.



No momento da suspensão da I Liga, após o fim de semana de 07 e 08 de março, na 24.ª jornada, o Benfica seguia em segundo lugar, a um ponto do líder FC Porto, e o seu regresso será na quinta-feira da próxima semana diante do Tondela.



Assim, nas dez jornadas que faltam, a equipa ‘encarnada’ defronta em casa o Tondela, Santa Clara, Boavista, Vitória de Guimarães e Sporting, e fora o Portimonense, Rio Ave, Marítimo, Famalicão e Desportivo das Aves.



A I Liga vai ser reatada, sob fortes restrições e sem público nos estádios, em 03 de junho, com o encontro entre Portimonense e Gil Vicente, naquele que vai ser o primeiro dos 90 jogos das últimas 10 jornadas, disputadas até 26 de julho.



Além do principal escalão, também a final da Taça de Portugal, entre Benfica e FC Porto, integra o plano de desconfinamento face à pandemia de covid-19, ainda em data e local a designar.