Benfica corre para os "oitavos" da "Champions"

Um triunfo deixa automaticamente os encarnados com lugar garantido na próxima fase da liga milionária, embora um empate também possa servir, caso, no outro encontro do agrupamento, o Maccabi Haifa não consiga ganhar em França ao Paris Saint-Germain.O Benfica recebe a Juventus numa altura em que continua imbatível em todas as provas em 2022/23, depois de ter vencido o FC Porto (1-0) no Dragão na sexta-feira, para a I Liga portuguesa.









Ángel Di María, Paul Pogba, Federico Chiesa, Leandro Paredes, Gleison Bremer, De Sciglio, Kaio Jorge e Marley Aké não estão na lista de convocados devido a problemas físicos que têm afetado a "vechia signora".

O encontro está agendado para as 20h00. Roger Schmidt tem o plantel quase na máxima força. No último treino no Seixal, antes do jogo, o técnico encarnado pôde contar com praticamente todos os jogadores. Só Draxler ficou afastado do relvado. O internacional alemão lesionou-se no jogo com o FC Porto e ficou a realizar tratamento e trabalho de ginásio.Do lado dos italianos, o argentino Di Maria, antigo jogador do Benfica, deverá falhar o regresso à Luz, por causa de problemas físicos.





Muitos milhões em jogo





À margem do desafio nota para o facto de ao garantir a qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões, o Benfica recebeu a quantia de 38,48 milhões de euros, dividido entre qualificação para a fase regular (15,64 milhões de euros), vitória na 3.ª pré-eliminatória (100 mil euros) e o valor referente ao ranking dos clubes participantes (22,74 milhões de euros).





Aquele montante junta-se o valor referente aos resultados obtidos até agora nas quatro jornadas disputadas no grupo H. Cada vitória vale 2,8 milhões de euros e cada empate 930 mil euros, o que quer dizer que o Benfica, com duas vitórias e dois empates, já ganhou mais 7,460 milhões de euros, o que somado aos 38,48 milhões, dá 45,94 milhões de euros conquistados.