Benfica defende liderança

As ‘águias’, que têm menos dois pontos do que os rivais, visitam o Vizela, 12.º classificado, que não vence há seis encontros e empatou os últimos cinco.



Na sua segunda presença no primeiro escalão, o Vizela recebe o Benfica, equipa com quem perdeu nas duas partidas anteriores no campeonato, na temporada 1984/85.



No sábado, o FC Porto venceu em casa do Tondela, por 3-1, enquanto o campeão Sporting triunfou na receção ao Moreirense, por 1-0.



Num encontro entre duas das grandes surpresas do campeonato, o Portimonense, quinto posicionado, recebe o Estoril Praia, quarto.



O Paços de Ferreira, 10.º classificado, tenta regressar aos triunfos, após quatro encontros sem vitórias, na receção ao Arouca, 17.º e penúltimo classificado, que não soma três pontos há cinco partidas.



Programa da nona jornada:



- Sexta-feira, 22 out:



Vitória de Guimarães – Marítimo, 2-1



- Sábado, 23 out:



Santa Clara – Famalicão, 0-2



Tondela - FC Porto, 1-3



Sporting – Moreirense, 1-0



- Domingo, 24 out:



Paços de Ferreira - Arouca, 15:30



Vizela – Benfica, 18:00



Portimonense - Estoril Praia, 20:30



- Segunda-feira, 25 out:



Gil Vicente - Sporting de Braga, 19:00



Boavista - Belenenses SAD, 21:15