Benfica defronta Golden Eagle na "Champions" de basquetebol

O vencedor da eliminatória entre o campeão português e a formação kosovar, referente aos quartos de final do terceiro torneio de qualificação (de quatro a decorrer em setembro), defrontará nas meias-finais o Keravnos, de Chipre.A fase de qualificação apurará as últimas quatro equipas que se juntarão às 28 já apuradas para a fase regular da Liga dos Campeões, que esta época não irá contar com representantes russos, banidos devido à guerra com a Ucrânia.A fase regular da Liga dos Campeões integrará duas fases de grupos e uma final a quatro, após a realização dos quartos de final.