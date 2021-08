Benfica defronta Twente na segunda ronda da `Champions` feminina

Depois de disputar o torneio da ronda 1, realizado em Zenica, na Bósnia-Herzegovina, onde venceu as israelitas do Kiryat Gat (4-0) e as luxemburguesas do Racing FC Union (7-0), o Benfica vai tentar ultrapassar o último obstáculo antes da fase de grupos.

A eliminatória será a duas mãos, com a equipa liderada por Filipa Patão a jogar primeiro fora, nos Países Baixos, em 31 de agosto ou 01 de setembro, e a disputar a segunda mão em casa, em 08 ou 09 de setembro.

O Twente, campeão holandês em 2011, 2016, 2019 e 2021, afastou na primeira ronda da `Champions` as georgianas do FC Nike, por 9-0, e, já no segundo jogo, as sérvias do Spartak Subotica, com um triunfo por 5-3, após prolongamento.

Apesar de ser uma equipa do país campeão europeu e com forte tradição no futebol, o Twente tem um grupo muito jovem, num plantel que conta entre as mais experientes com as internacionais holandesas Kika Van Es e Renate Jansen.

Na segunda ronda, são 24 equipas que lutam pelas últimas 12 vagas na fase de grupos, na qual já estão Barcelona (campeão), Paris Saint-Germain, Bayern Munique e Chelsea, apurados diretamente.

