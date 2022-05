Benfica defronta Wisla Plock na "final four" da Liga Europeia de andebol

A outra meia-final da segunda prova de clubes mais importante do calendário da Federação Europeia de Andebol (EHF) será disputada entre o detentor do troféu, o SC Magdeburg, da Alemanha, e os croatas do RK Nexe.A estreante formação encarnada em fases finais das competições de clubes de andebol discutirá o acesso à final frente ao repetente Wisla Plock, que na última edição, primeira da nova Liga Europeia, terminou na quarta posição da "final four"., sendo o principal adversário do compatriota VIVE Kielce, que é um emblema com presença assídua nas competições europeias de clubes.A Liga Europeia, que sucede à Taça EHF, teve a sua primeira edição em 2020/21 e o SC Magdeburg foi o primeiro vencedor ao bater na final 100% germânica o Fuchse Berlim (28-25). Para a medalha de bronze, os alemães do Rhein-Neckar Lowen venceram o Wisla Plock (32-27).O SC Magdeburg é o emblema mais titulado entre os quatro finalistas, tendo conquistado três Ligas dos Campeões, três Taças EHF, uma Liga Europeia e três Supertaças europeias. Internamente, venceu uma Liga alemã, duas Taças e uma Supertaça.A "final four" da segunda edição da Liga Europeia será disputada na Altice Arena, em Lisboa, em 28 e 29 de maio. As meias-finais decorrerão em 28 de maio (sábado) e a final e o jogo de atribuição da medalha de bronze no dia seguinte (domingo).