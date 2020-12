Benfica derrotado na Turquia e falha ‘quartos’ da Taça Challenge de voleibol

Num encontro em que o técnico brasileiro Marcel Matz fez alinhar de início Tiago Violas, Theo, Honoré, Wohlfi, Japa, Rapha e Ivo Casas, os ‘encarnados’ entraram bem e venceram o primeiro ‘set’ (25-21), mas a reação turca foi implacável, triunfando nos três parciais seguintes (25-18), (25-16) e (25-21) para garantir presença nos ‘quartos’, fase em que vai defrontar os franceses do Cannes.



Para chegar aos 'oitavos', o clube lisboeta beneficiou da desistência dos húngaros do VRCK Kazincbarcika, devido a restrições relacionadas com a pandemia de Covid-19, mas acabou por ficar pelo caminho.