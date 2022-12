Benfica derrotado por Bayern Munique na despedida da Champions feminina

Em Munique, Klara Bühl, aos 51 e 75 minutos, `bisou` na partida e garantiu o triunfo da equipa bávara frente à formação lusa, enquanto no outro encontro da `poule` as espanholas do FC Barcelona golearam as suecas do Rosengard por 6-0.

As `encarnadas`, que entraram na última jornada já sem hipótese de qualificação, terminam o grupo no terceiro lugar, com seis pontos, enquanto FC Barcelona e Bayern Munique, primeiro e segundo com 15, seguem em frente na prova, com o Rosengard em último sem qualquer ponto.