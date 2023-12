Benfica diz adeus à "Champions" de basquetebol

Embora ainda falte um jogo, os encarnados já não têm possibilidades matemáticas de seguirem em frente na prova já que somam agora seis pontos, menos um do que o Galatasaray. Mesmo que na última jornada o Benfica vença os israelitas do Hapoel Jesuralém e os turcos percam com o PAOK, ambos ficariam com oito e, no confronto direto, os comandados de Norberto Alves perderam os dois jogos com a equipa de Istambul.David McCommack, com 19 pontos e 10 ressaltos, foi o MVP do encontro. Do lado do Benfica, o melhor jogador foi Terrell Carter, com 14 pontos e quatro ressaltos.Após a descida do presidente Rui Costa à quadra, instantes antes de começar o encontro, os turcos entraram melhor e obrigaram os encarnados a correrem atrás do resultado, num primeiro quarto algo atabalhoado no qual o jogo não fluía, fruto de um intenso trabalho defensivo de parte a parte, mas ao fim do qual o Benfica chegou a vencer, por 16-13.A lutar por cada centímetro de terreno, o Benfica, competente, foi complicando as contas de um Galatasaray que, ainda com a ajuda de David McCommack, foi mostrando lacunas nas saídas para o ataque, motivo pelo qual não conseguiu inverter o resultado chegando ao intervalo a perder por 34-31.Se do lado do Galatasaray David McCommack ia fazendo a diferença, não é menos verdade que nesta fase José Silva, com mão quente para os "triplos", ia empurrando o Benfica na luta pela vitória.Quando, no meio do terceiro quarto, o Galatasaray se encontrou a perder por oito pontos (46-38) tudo levava a crer que o Benfica tinha condições para combater os turcos, mas nada de mais enganador.Os comandados de Zvezdan Mitrovic acusaram o toque e lançaram-se para cima do Benfica, chegando ao final dos 30 minutos a vencer por 61-53, fruto de um esclarecedor parcial: 30-19.No tudo ou nada, o Benfica voltou a entrar em falso e viu-se a perder por 15 pontos (71-56). A ineficácia na concretização facilitou a vida ao Galatasaray que se limitou a gerir a vantagem e a ampliá-la.