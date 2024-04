Benfica e Marselha fazem comunicado conjunto a pedir a presença de adeptos

Este comunicado acontece dois dias depois da comunicação social gaulesa ter indicado que a polícia local, da região de Bouches-du-Rhône, quer impedir a deslocação de adeptos e sócios ligados ao clube lisboeta para precaver episódios de violência entre as claques de Benfica e Marselha, no duelo decisivo da segunda mão, agendado para 18 de abril.

"O Benfica e o Marselha apelam às autoridades de ambos os países que garantam que os jogos dos quartos de final da Liga Europa sejam disputados na presença dos adeptos dos dois clubes, tanto na primeira mão, na quinta-feira, 11 de abril, no Estádio da Luz, como na segunda mão, no Vélodrome", lê-se numa nota publicada no site oficial dos `encarnados`.

Na sexta-feira, a imprensa francesa acrescentou que os serviços secretos de França identificaram um grupo entre 200 a 300 adeptos do Benfica com historial violento e pertencentes a grupos radicais e violentos.

Por isso, a polícia prefere mesmo avançar com a proibição, já que, por experiências em outros jogos, os adeptos portugueses normalmente viajam e deslocam-se em pequenos grupos, dificultando a monitorização das forças de segurança.

"Em conjunto com a UEFA e as autoridades, os dois clubes estão a trabalhar em estreita colaboração para cumprir todos os critérios e garantir os mais elevados padrões de organização em termos de segurança", defende o emblema lisboeta.

O primeiro confronto será já na quinta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, seguindo-se a segunda mão uma semana depois, em solo francês.