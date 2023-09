Benfica é o campeão das contas de mercado da última década

O Benfica é, entre os 100 clubes com maior volume de transações de passes de jogadores, aquele que durante a última década (desde 2014) conseguiu o balanço mais positivo nos gastos líquidos com transferências: +€764 milhões, segundo um estudo divulgado esta quarta-feira pelo Observatório do Futebol.O estudo detalha que os encarnados realizaram +€372 milhões desde 2019, +€199 milhões na fase pós-covid e +€114 neste último defeso, de 2023.Os neerlandeses do Ajax (+€434 milhões) e os austríacos do Salzburgo (+€422 milhões) seguem-se nesta lista como tendo os melhores resultados da década.Em sentido inverso, o Manchester United surge no topo da lista dos clubes com pior balanço: -€1,396 milhões, segue-se o Chelsea, com -€1,033 milhões, e o PSG, com -€1,010 milhões.Sporting e FC Porto surgem igualmente na lista deste estudo e com números também positivos. O Sporting conseguiu na década um saldo positivo de +€376 milhões (+€215 após 2019, +€131 milhões no pós-covid e +€50 milhões em 2023) e o FC Porto apresenta um balanço de +€352 milhões desde 2014 (+€147 milhões desde 2019, +€121 milhões pós-covid e +€19 milhões em 2023).