Benfica em Guimarães sem Rafa Silva e Diogo Gonçalves

Rafa Silva e Diogo Gonçalves estão fora da lista de 21 convocados hoje divulgada, na qual constam o central Morato e o defesa direito João Ferreira, habituais titulares na equipa B dos `encarnados`.

Para o último jogo do campeonato, Jorge Jesus conta com o avançado internacional suíço Haris Seferovic, que ainda disputa o título de melhor marcador da Liga, ocupando a liderança do troféu com os mesmos 20 golos de Pedro Gonçalves, do Sporting.

"Face a que neste jogo o único objetivo coletivo é a vitória, mas podendo incluir o objetivo individual que é ajudar o Sef [Seferovic] a ser o melhor goleador do campeonato, esse é um dos princípios que nos norteia para este jogo", assumiu Jorge Jesus, em conferência de imprensa, no Seixal.

Fora das opções para Guimarães estão ainda Jardel, André Almeida e Samaris, lesionados.

O Benfica, terceiro classificado, defronta o Vitória de Guimarães, sexto, a partir das 20:00 de quarta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, num jogo em que os vimaranenses procuram segurar a posição, de acesso à Liga Conferência Europa.

Lista de 21 convocados:

- Guarda-redes: Helton Leite e Vlachodimos.

- Defesas: Gilberto, Grimaldo, Lucas Veríssimo, Vertonghen, Otamendi, Nuno Tavares, João Ferreira e Morato.

- Médios: Taarabt, Pizzi, Julian Weigl, Gabriel, Everton, Pedrinho, Cervi e Chiquinho.

- Avançados: Seferovic, Darwin e Gonçalo Ramos.