Benfica em Kiev

Na primeira jornada, a equipa de Jorge Jesus viaja até à Ucrânia, naquela que, na teoria, será a deslocação menos difícil desta fase, já que os ‘encarnados’ terão mais tarde que atuar em Munique e em Barcelona.



Se quiser meter-se entre Bayern e FC Barcelona na luta pelo apuramento para os oitavos de final, o Benfica está quase obrigado a vencer o campeão ucraniano, que na última temporada pôs fim a um domínio de quatro temporadas do Shakhtar Donetsk no campeonato local.



O Benfica, que vem de uma goleada sobre o Santa Clara (5-0) para a I Liga e tem um registo de oito triunfos e um empate neste arranque de temporada em todas as provas, não vai poder contar com o central brasileiro Lucas Veríssimo, expulso na segunda mão do ‘play-off’, no ‘nulo’ no reduto do PSV Eindhoven.



Em duas deslocações a Kiev, ambos para a ‘Champions’, o clube lisboeta foi derrotado em 1991/92, por 1-0, mas, 25 anos depois, em 2016/17, venceu por 2-0.



O encontro está agendado para as 20:00 (horas de Lisboa).



Também hoje, destaque para a participação de Cristiano Ronaldo, e também de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, no encontro do Manchester United na Suíça, perante o Young Boys, e para o Chelsea, que inicia a defesa do título frente ao Zenit São Petersburgo, em Londres.