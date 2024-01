Benfica em vantagem na Taça da Liga feminina de futebol

Com golos de Andrea Falcón (8 minutos), Lúcia Alves (48), Nycole Raysla (53) e Marie Alidou (83), as encarnadas deram um passo decisivo rumo à final da competição, apesar de Malu Schmidt (90) ainda ter reduzido no final, e terminaram a gerir o desgaste para um mês sobrecarregado, em que ainda têm mais cinco encontros para disputar.As detentoras do troféu entraram praticamente a vencer com o golo de Andrea Falcón (8), assistida por Andreia Faria, mas não criaram mais situações flagrantes até ao intervalo, com exceção de um golo anulado a Jéssica Silva (16), por fora de jogo.Na segunda parte, a equipa orientada por Filipa Patão entrou disposta a resolver o encontro cedo e chegou ao 3-0 em apenas oito minutos, com golos de Lúcia Alves (48), a concluir uma boa combinação com Nycole Raysla, e desta a aproveitar um erro da guarda-redes Erin Seppin (53) num pontapé de canto.Numa das raras aproximações do Valadares Gaia à baliza encarnada, Malu Schmidt (77) desperdiçou clamorosamente uma situação de superioridade numérica na grande área, pouco antes de Marie Alidou (83), assistida por Anna Gasper, ampliar para 4-0 e de Schmidt (90) se redimir ao assinar o golo de honra das visitantes, na recarga a uma defesa incompleta de Lena Pauels.Nessa altura, já há muito que a treinadora Filipa Patão tinha esgotado as substituições para gerir a utilização de metade da equipa tendo em vista o calendário sobrecarregado que o Benfica enfrenta até ao fim do mês.As encarnadas fizeram o primeiro jogo deste ano, também frente ao Valadares Gaia, no domingo, para a I Liga, e ainda vão defrontar o Racing Power (dia 14) e o Torreense (28) para o campeonato, o Famalicão (21) para a Taça de Portugal, e o Rosengard (25) e o FC Barcelona (31) para a Liga dos Campeões.