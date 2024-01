Benfica empresta lateral David Jurásek aos alemães do Hoffenheim

O futebolista checo David Jurásek foi emprestado pelo Benfica aos alemães do Hoffenheim até ao final da temporada, confirmaram hoje os dois clubes, com o acordo a prever uma opção de compra.

“O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Hoffenheim, da Alemanha, para a transferência, por empréstimo, do futebolista Jurásek. O acordo prevê uma opção de compra”, refere o Benfica em comunicado.



O lateral esquerdo chegou ao clube no início da temporada, para colmatar a saída do espanhol Grimaldo, mas teve dificuldade em impor-se na equipa orientada por Roger Schimdt e apenas foi opção em 12 jogos na presente época, nove como suplente utilizado.



Jurásek, que ajudou o Benfica a conquistar a Supertaça Cândido de Oliveira no inicio da época, vai agora alinhar no atual oito classificado da Liga alemã.