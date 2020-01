Benfica empresta médio Nuno Santos ao Moreirense até final da época

Nuno Santos, de 20 anos, integrou os trabalhos de pré-época do plantel principal do Benfica, mas acabou por ficar ao serviço da equipa B, tendo realizado 16 jogos na II Liga e anotado três golos.



O médio chegou à formação do campeão nacional na temporada 2012/2013 e vai agora atuar no atual 14.º classificado da I Liga.