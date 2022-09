Benfica empresta Meïté aos italianos da Cremonese até final da época

"O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com a Cremonese, de Itália, para a cedência temporária, por uma época, do futebolista Meïte", pode ler-se no sítio oficial dos `encarnados`.

Por sua vez, o emblema recém-promovido à Serie A deu conta que a cedência inclui uma opção de compra.

O médio centro, de 28 anos, ingressou no Benfica em julho de 2021, proveniente do Torino, ao qual esteve vinculado desde 2018, sendo que, antes de chegar ao clube lisboeta, esteve emprestado ao AC Milan na segunda metade da época 2020/21.

Durante uma época de `águia ao peito`, Meïte foi opção em 27 encontros oficiais, 15 dos quais como titular.