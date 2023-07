Benfica empresta Tiago Dantas ao AZ Alkmaar

O próprio AZ Alkmaar confirmou o empréstimo e revelou que está prevista uma opção de compra, cujo valor não referiu, e que Tiago Dantas, que esteve no recente Euro2023 de sub-21 ao serviço de Portugal, irá envergar a camisola número 6 da formação neerlandesa.



“O Tiago foi formado no Benfica, que é conhecido como tendo uma das melhores academias de formação do mundo. Mostrou que pode impressionar tanto no futebol jovem como nos empréstimos que teve, especialmente no último ano na Grécia. Tem qualidade com bola e já ganhou a necessária experiência. Tudo isso faz-nos ter elevadas expectativas com a sua chegada”, disse Max Huiberts, diretor de futebol, em declarações ao site do AZ Alkmaar.



Segundo Huiberts, a contratação de Tiago Dantas enquadra-se na necessidade do clube em reforçar o meio-campo após as saídas de Tijjani Reijnders, Peer Koopmeiners e Zico Buurmeester.



O médio português iniciou a época 2020/21 na equipa B dos encarnados, tendo sido, no decorrer desta, emprestado aos alemães do Bayern Munique, e nas duas últimas épocas representou o Tondela e os gregos do PAOK Salonica, também por empréstimo do Benfica.



Tiago Dantas percorreu todos os escalões de formação no clube até ascender à equipa B, na época 2018/19, tendo feito a sua estreia pela equipa principal em 21 de dezembro de 2019, numa partida a contar para a Taça da Liga.