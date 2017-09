Benfica enfrenta Basileia na máxima força

Vão defrontar-se as duas equipas que perderam na primeira jornada e a margem de erro é escassa mas do lado benfiquista, como conta o jornalista Paulo Sérgio, a boa notícia é um plantel na máxima força.



No histórico dos confrontos entre as duas formações regista-se a realização de dois jogos com uma vitória para o Benfica e um empate.



O encontro terá arbitragem do escocês Craig Thompson.



O relato do jogo é na Antena 1.