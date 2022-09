Benfica enfrenta escocesas do Rangers no apuramento para a Champions feminina

A primeira mão vai realizar-se em 20 ou 21 de setembro, na Escócia, enquanto a segunda partida da eliminatória em 28 ou 29 de setembro, em Portugal.



Esta eliminatória decide as 12 equipas que passam à fase de grupos 'Champions', onde se encontram o campeão europeu Lyon, O FC Barcelona, Chelsea e Wolfsburgo, apurados diretamente.



No grupo 8, da Ronda 1 de apuramento, as 'águias' golearam as kosovares do Hajvalia (9-0) e bateram depois as neerlandesas do Twente (2-1).