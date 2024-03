Benfica enfrenta o Marselha nos "quartos" da Liga Europa

No caminho do Benfica cruza-se o Marselha na eliminatória que se joga, a 1.ª eliminatória no dia 11 de abril (quinta-feira) e a 2.ª mão está prevista para o dia 18 de abril (quinta-feira).





o português Pedro Pinto foi o anfitrião e o ex-futebolista espanhol Fernando Llorente ajudou no sorteio.