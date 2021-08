Benfica entra na “Champions” feminina com vontade de ganhar

", disse à BTV o técnico-adjunto das encarnadas, André Vale.A equipa feminina do Benfica, campeã nacional, entra na “Champions” 2021/22 na primeira ronda, num torneio a disputar em Zenica, em que encontra as campeãs israelitas, e, caso vença, terá um segundo jogo.No sorteio realizado no início de julho, ficou determinado que as “águias” iriam defrontar o Kiryat Gat, e, em caso de triunfo, disputaariam a final deste grupo quatro frente às vencedoras do jogo entre o Sarajevo e o Racing Luxembourg.E só aí, em caso de novo triunfo, a equipa entra na segunda eliminatória, juntamente com mais 10 vencedores dos minitorneios do “caminho dos campeões”, e mais quatro, também da primeira ronda, do “caminho das ligas”.”, salientou André Vale.O jogo com o Kiryat-Gat está agendado para esta quarta-feira, no centro de treinos de Zenica, a partir das 16h00 (horas de Lisboa), já depois de o Sarajevo defrontar o Racing Luxembourg (10h00).

Para este minitorneio, a treinador Filipa Patão convocou 21 futebolistas, entre as quais Lara Pintassilgo, que esteve cedida ao Damaiense, Maria Negrão (ex-Famalicão) e Valéria Cantuário (ex-Madrid CFF), reforços para esta época.





Eis o lote completo de convocadas:



Adriana Rocha, Carolina Vilão, Letícia, Ana Seiça, Ana Vitória, Andreia Faria, Beatriz Cameirão, Carole Costa, Catarina Amado, Christy Ucheibe, Cloé Lacasse, Francisca Nazareth, Lara Pintassilgo, Lúcia Alves, Maria Negrão, Marta Cintra, Matilde Fidalgo, Nycole, Pauleta, Sílvia Rebelo e Valéria Cantuário.