Benfica entra na I Liga a vencer com triunfo em Moreira de Cónegos

Os 'encarnados' entraram bastante bem no encontro e, aos 20 minutos, já venciam por 2-0, com golos de Lucas Veríssimo (09) e de Luka Waldschmidt (19), tendo os 'cónegos' reduzido aos 30, por Rafael Martins, num encontro em que o Benfica teve de segurar o triunfo na segunda metade com menos um jogador, depois da expulsão com vermelho direto de Diogo Gonçalves, aos 56.

Com este triunfo, o Benfica junta-se a Sporting e Estoril Praia no trio de líderes da prova, todos com três pontos, enquanto o Moreirense acompanha Arouca e Vizela nas equipas que não somaram pontos no arranque do campeonato.







Jogo no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.



Moreirense - Benfica, 1-2.



Ao intervalo: 1-2.



Marcadores:



0-1, Lucas Veríssimo, 08 minutos.



0-2, Luca Waldschmidt, 19.



1-2, Rafael Martins, 30.



Equipas:



- Moreirense: Mateus Pasinato, Artur Jorge (André Luís, 78), Lazar Rosic, Abdoulaye, Walterson (Rúben Ismael, 38), Fábio Pacheco, Filipe Soares (Galego, 78), Abdu Conté (Gonçalo Franco, 59), Yan (Godfried Frimpong, 78), Felipe Pires e Rafael Martins.



(Suplentes: Kewin Silva, Ibrahima Camará, André Luís, Sori Mané, Steven Vitória, Godfried Frimpong, Galego, Rúben Ismael e Gonçalo Franco).



Treinador: João Henriques.



- Benfica: Odysseas Vlachodimos, Lucas Veríssimo, Nicolás Otamendi, Jan Vertonghen, Diogo Gonçalves, Soualiho Meité (Gedson, 82) Adel Taarabt (Julian Weigl, 58), Gil Dias (Grimaldo 82), Everton (Rafa, 70), Luca Waldschmidt (Gilberto, 58) e Gonçalo Ramos.



(Suplentes: Mile Svilar, Gilberto, Grimaldo, Roman Yaremchuk, Pizzi, Rafa, Julian Weigl, Gedson e Morato).



Treinador: Jorge Jesus.



Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Adel Taarabt (33), Filipe Soares (36), Julian Weigl (60), Felipe Pires (69), Artur Jorge (75), Soualiho Meité (81), Fábio Pacheco (90+3) e Gonçalo Ramos (90+8). Cartão vermelho direto para Diogo Gonçalves (54).



Assistência: 1.498 espetadores.