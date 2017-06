Benfica envia condolências às famílias das vítimas do incêndio de Pedrógão

Lusa 18 Jun, 2017, 12:43 | Benfica

"O Sport Lisboa e Benfica apresenta sentidas condolências às famílias das vítimas de Pedrógão Grande e manifesta solidariedade neste momento de dor", escreveu o clube 'encarnado' na sua página oficial no Facebook.



Já no site oficial na internet, o clube da Luz informou que a Fundação Benfica disponibilizou-se "para se aliar aos esforços de apoio para com as famílias, crianças e jovens afetados por estes tão tristes acontecimentos".



"O Sport Lisboa e Benfica expressa o mais profundo pesar, dor e lamento aos familiares das vítimas da tragédia de Pedrógão Grande, a todas as entidades e povo da região e manifesta apoio a toda a estrutura de proteção civil e bombeiros que continua a combater tamanho sinistro", refere o comunicado publicado na página oficial.



Um novo balanço do incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande, dá conta de 57 mortos. O número de feridos mantém-se nos 59, de acordo com o balanço feito pelas 10:00.