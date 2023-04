Benfica escreve carta ao Inter a pedir desculpa pelos incidentes em Milão

"O futebol que desejamos não envolve este tipo de situações, que são de total repúdio e não se coadunam com os valores e os princípios do Sport Lisboa e Benfica", refere a nota do clube luso, aludindo ao arremesso, nas bancadas, de tochas contra para a zona em que estavam adeptos do Inter, durante o jogo da segunda mão das meias-finais, que terminou com um empate 3-3.

Os adeptos do Benfica, situados no terceiro anel do Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, provocaram com essa ação pânico nas bancadas inferiores, tendo resultado disso o ferimento de várias pessoas, entre as quais uma criança de oito anos.

O arremesso das tochas aconteceu na segunda parte, com cerca de seis lançadas sobre a curva sul do estádio de Milão, provocando uma debandada de pessoas, a procurar refúgio no interior das bancadas.

Antes da partida, tinham sido detidos 19 adeptos `encarnados`, após confrontos com a polícia, de que resultaram ferimentos em cinco agentes.