Benfica "esmaga" Oliveirense na Liga de basquetebol

Um parcial de 28-5 no 2.º quarto resolveu cedo o jogo. A Oliveirense ficou 5.54m sem marcar e ao intervalo tinha 18 "turnovers". Thomas Drechsel brilhou com 21 pontos.



A agressividade e intensidade com que, desde cedo, os jogadores do Benfica encararam o jogo pode explicar alguma coisa, mas está longe de justificar o completo desnorte em que os homens da Oliveirense caíram num 2.º quarto em que se registou um parcial de 28-5 e deixou os donos da casa a liderar por 52-21.



Sem tirar o pé do acelerador e sem inventar movimentações e lançamentos que não sejam aquelas que Norberto Alves costuma pedir, sentindo-se apenas um pequena quebra, até natural, no 3.º período, os bicampeões nacionais esmagaram os nortenhos por pesados 100-55 que os coloca à frente na meia-final disputada à melhor de cinco.



O Benfica acabou com 10 "turnovers" e satisfatórios 22/42 em lançamentos de 2 (52%) e 14/32 de três pontos (43%), com vantagem ainda na luta das tabelas 44-34.



O jogo 2 disputa-se sexta-feira novamente na Luz.