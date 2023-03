Benfica está nos "quartos" da "Champions" de hóquei

No pavilhão do Estádio da Luz, em Lisboa, o Benfica vencia por 2-1 ao intervalo de um jogo sempre muito discutido pela formação de Oliveira de Azeméis, que também está apostada em seguir em frente.Carlos Nicolía, Gonçalo Pinto, Roberto di Benedetto e Lucas Ordoñez fizeram os golos da equipa da casa e Tomás Pereira e Jordi Adroher marcaram os dos visitantes.Com quatro de seis jornadas disputadas no Grupo A, o Benfica tem 10 pontos e já não pode ficar abaixo do segundo lugar.A quinta jornada da Liga dos Campeões de hóquei em patins disputa-se em 23 de março.