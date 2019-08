Benfica-FC Porto aos olhos de Kostas Katsouranis

O antigo médio vestiu a camisola do Benfica entre 2006 e 2009. Dez anos depois ainda tem a noção de que, apesar de todo o ambiente que se vive à volta do jogo, só por si o mesmo não decide nada.



O grego, de 40 anos, considera o clássico um jogo especial mas nada mais do que isso.



Kostas Katsouranis ainda recorda o primeiro jogo em que atuou entre as duas equipas e o golo que marcou.





Sobre o Benfica equipa que continua a acompanhar ao detalhe elogiou os jogadores que partiram, João Félix e Jonas, falou dos que continuam e até vaticinou que Odysseias Vlachodimos ainda vão render uma verba interessante ao clube da Luz.







O clássico entre Benfica e FC Porto realiza-se às 19h00 deste sábado, no Estádio da Luz, um encontro referente à ronda três da I Liga.