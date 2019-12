Benfica fecha fase de grupos da Youth League com triunfo

Com a qualificação para oitavos de final e o primeiro lugar do grupo G garantido, o Benfica não teve que acelerar muito perante o rival russo e, mesmo assim, assinou a quinta vitória em seis jornadas no agrupamento, graças um lance infeliz do guarda-redes Odoevski, aos 59 minutos.



Gerson Sousa, que foi lançado no arranque da segunda parte, atirou ao poste, com um remate à entrada da área, mas a bola acabou por entrar na baliza do Zenit, depois de bater nas costas do guarda-redes russo.



Frente a uma equipa que tinha goleado no primeiro embate (7-1), mesmo em ‘modo treino’, o Benfica protagonizou oportunidades suficientes para construir um resultado mais dilatado, sobretudo por Tiago Araújo, que desperdiçou duas ocasiões claras de golo já perto do final da partida.



O sorteio dos oitavos de final, em poderá também estar o FC Porto, se ultrapassar o 'play-off', realiza-se em 14 de fevereiro de 2020 e os jogos, a uma mão, em 03 ou 04 de março.



Jogo no Benfica Futebol Campus, no Seixal.



Benfica – Zenit São Petersburgo, 1-0.



Ao intervalo, 0-0.



Marcador:



1-0, Odoevski, 59 minutos (própria baliza)



Equipas:



- Benfica: Kokubo, Fábio Baptista (Diogo Nascimento, 69), Gonçalo Loureiro, Morato, Rafael Rodrigues, Henrique Jocu, Jair Tavares (Gerson Sousa, 46), Francisco Saldanha, Henrique Araújo (Luís Lopes, 61), Ronaldo Camará (Paulo Bernardo, 69) e Tiago Araújo.



(Suplentes: Samuel Soares, Alexandre Penetra, Adrian Bajrami, Diogo Nascimento, Paulo Bernardo, Gerson Sousa e Luís Lopes).



Treinador: Luís Castro.



- Zenit São Petersburgo: Odoevski, Simutenkov (Knyazev, 73), Vakhaniya, Simdyankin (Korshunov, 66), Kosarev, Molchan, Nogtev, Smirnov, Kravtsov (Bychkov, 66), Karginov (Vorobyev, 84) e Khotulev.



(Suplentes: Rybikov, Bychkov, Knyazev, Korshunov, Varichev e Vorobyev).



Treinador: Konstantin Zyryanov.



Árbitro: Matthew de Gabriele (Malta).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Simdyankin (41 minutos), Smirnov (43), Rafael Rodrigues (51), Gerson Sousa (59) e Diogo Nascimento (82).