Benfica foi o sétimo clube que mais investiu no atual plantel fora das `big 5`

Os rivais FC Porto e Sporting ocupam a 11.ª e 12.º posições na lista referente aos clubes fora dos ‘big 5’ que mais investiram no atual grupo de jogadores, no valor de 152 ME e 151 ME, respetivamente, numa classificação dominada pelos emblemas ingleses.



A Premier League coloca oito clubes nos 10 primeiros posicionados, entre os quais os três que gastaram mais para construir os plantéis existentes na época 2023/24, todos acima dos 1.000 ME: Manchester United (1.150 ME), Chelsea (1.134 ME) e Manchester City (1.042 ME), campeão inglês e europeu.



O Paris Saint-Germain, que atingiu a marca exata de 1.000 ME e ocupa a quarta posição, e o Real Madrid, oitavo, com 708 ME investidos, são os ‘intrusos’ na lista elaborada pelo CIES, que parece um decalque do campeonato inglês.



Arsenal (quinto, com 836 ME), Tottenham (sexto, com 829 ME), Liverpool (sétimo, com 770 ME), Newcastle (nono, com 661 ME) e West Ham (10.º, com 505 ME), completam o ‘top 10’, segundo uma avaliação que soma valores fixos da transferência e variáveis em função de objetivos, independentemente de terem sido concretizados.



Dos 20 clubes da Premier League, apenas o recém-promovido Lutton não integra a hierarquia do Observatório do Futebol, seguindo-se a Liga italiana, com 15 equipas, espanhola, com 12, francesa e alemã, ambas com 11.



Fora dos cinco ligas mais importantes, o Al Hilal, clube saudita treinado pelo português Jorge Jesus, foi mais gastador no atual lote de futebolistas, no valor de 382 ME, seguido do Leicester, com 281 ME, uma das três formações da segunda liga inglesa que integram a lista do CIES, em conjunto com Southampton e Leeds.



Os clubes do Championship estão à frente dos três ‘grandes’ portugueses, que, na classificação geral, ocupam posições substancialmente mais modestas: o Benfica está colocado no 45.º posto, enquanto o FC Porto é 51.º e o Sporting é 52.º.



Por setores, o Liverpool foi o que gastou mais contratação dos atuais guarda-redes, no valor de 73 ME, enquanto o Manchester United investiu mais na defesa (383 ME), o Real Madrid no meio campo (447 ME) e o PSG no ataque (557 ME).