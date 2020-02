Benfica fora da final feminina do Nacional de clubes de atletismo em pista coberta

Em masculinos, os ‘encarnados’, vencedores de sete das últimas oito edições do Nacional, terminaram em primeiro lugar as provas de apuramento, disputadas em Braga e Pombal, no fim de semana, cujos resultados provisórios foram hoje divulgados.



O Benfica somou 594,50 pontos, batendo Sporting (559.50), Sporting de Braga (551,00) e Juventude Vidigalense (531,00). Os restantes clubes que vão estar presentes na final da primeira divisão, a disputar em Braga, vão ser o Maia AC (528,00), o CA Seia (511,50), o Jardim da Serra (497,00) e o Grecas (486.50).



No setor feminino, o Sporting, campeão em 24 das 26 edições, terminou em primeiro, com 458,50 pontos, de acordo com a classificação provisória, que exclui o Benfica, vice-campeão e único clube a ‘roubar’ títulos ao rival, por não ter apresentado “o mínimo de sete atletas nas provas individuais”.



Juventude Vidigalense (414,00), Sporting de Braga (407,00), ADRAP (389,50), Grecas (385,00), GA Fátima (362,00), Jardim da Serra (361,00) e AC Póvoa de Varzim (347,00) acompanham nas finais as ‘leoas’, que conquistaram os últimos nove títulos nacionais.



Eirense, Maia AC, Senhora do Desterrro, Oliveira Douro, Academia de Valdevez, Casa do Benfica de Faro, Donas e União de Tomar vão disputar a segunda divisão feminina.



Já o segundo escalão masculino vai contar com as presenças de Casa do Benfica de Faro, AC Póvoa de Varzim, ADRAP, 20 Km de Almeirim, Senhora do Desterro, São João da Madeira, o Sobral de Ceira e o Cucujães.



As fases finais do campeonato nacional de clubes de atletismo em pista coberta vão ser disputadas em 22 e 23 de fevereiro, no Altice Fórum, em Braga.