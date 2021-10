Benfica. Francisco Benitez desafia Rui Costa em eleições antecipadas

Quase um ano após a recondução para um sexto mandato seguido do mais duradouro presidente da história das "águias", que esteve no cargo durante cerca de 18 anos, os associados voltam às urnas para votar nos corpos sociais para o quadriénio 2021-2025.





Rui Costa (lista A) concorre pela primeira vez à liderança do Benfica, após ter sido ex-administrador da SAD e vice-presidente da direção de Luís Filipe Vieira, cuja detenção e implicação na operação judicial "Cartão Vermelho" motivou a sua renúncia.Ao ser constituído arguido, por suspeita de diversos crimes económico-financeiros, o empresário decidiu suspender funções em 9 de julho - levando mesmo o ex-jogador a assumir a sua sucessão no relvado do Estádio da Luz - e demitiu-se seis dias depois.Já Rui Costa, de 49 anos, tentou "blindar" ao máximo a preparação da época 2021/22, mas, apesar do fulgor da equipa de futebol, líder isolada da I Liga e com pujança na Liga dos Campeões, nunca escondeu a intenção de ser legitimado pelos sócios, com a demissão em bloco dos corpos sociais, em 1 de setembro, a acelerar a marcação do ato eleitoral.





Costa quer consolidar a obra feita







A afirmação da grandeza europeia do clube estende-se ao futebol feminino, secção que poderá ser transferida para a futura Cidade Desportiva das modalidades, onde será construído um centro de alto rendimento, visando a conquista anual de 10 títulos, para lá da criação da Casa do Sócio na Luz e da expansão do centro de estágios do Seixal.





Benitez procura fazer a diferença







A lista de Rui Costa recebeu o apoio do grupo de sócios "Benfica Bem Maior", liderado pelo antigo "vice" João Braz Frade, que se opunha a Luís Filipe Vieira, restringindo a oposição a Francisco Benitez (lista B), principal rosto do movimento `Servir o Benfica`.O empresário, de 57 anos, candidatou-se mediante seis condições, que a Mesa da Assembleia-Geral, liderada por António Pires de Andrade, aprovou no regulamento eleitoral, com destaque para a adoção do voto físico em urna em Portugal continental., respetivamente.Criticando Rui Costa por representar um símbolo do "vieirismo" desde que se despediu dos relvados, Francisco Benitez pretende remodelar a composição do Conselho de Administração da SAD e da estrutura para o futebol, que passará a ter administradores, diretor desportivo, "team manager", diretor de prospeção e responsável pela formação.Se a secção de futebol feminino vai ser integrada na SAD e deslocada para o Seixal, o râguebi mudará para o relvado secundário da Luz e haverá novas equipas de futebol e voleibol de praia e de eSports, enquanto o local de fundação do clube será recuperado., que desistiu nas últimas eleições para apoiar João Noronha Lopes, candidato derrotado por Luís Filipe Vieira e ausente da atual corrida.

As eleições do Benfica decorrem no sábado, das 8h00 às 22h00, no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa, e em 24 casas do clube de norte a sul do país, sendo que os sócios residentes nos Açores, na Madeira ou no estrangeiro irão votar por via "online".